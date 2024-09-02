США арестовали самолет Мадуро

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, самолет был приобретен в обход американских санкций. Сегодня, 2 сентября, США перенаправили его из Доминиканской Республики во Флориду, добавили они.

«Это посылает сигнал на самый верх. Захват самолета главы иностранного государства является неслыханным преступлением. Мы посылаем четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США», — сказал CNN один из американских чиновников.

Отмечается, что в аресте самолета были задействованы несколько федеральных агентств США, в том числе ФБР, Бюро промышленности и безопасности и Минюст. Кроме того, согласно информации одного из источников телеканала, официальные лица США тесно сотрудничали с Доминиканской Республикой.

США изучают варианты давления на Мадуро

Напомним, что 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил Мадуро. В США выступили против этого, призвав мировое сообщество признать победителем другого кандидата — лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Там считают результаты выборов в Венесуэле сфабрикованными. Еще в 2020 году США обвиняли Мадуро в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике».