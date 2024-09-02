Маск назвал демократов «партией преступников»

Демократы в США превратились в "партию преступников". Такое мнение выразил Илон Маск.

"Демократическая партия ведет себя так мягко по отношению к преступникам, потому что преступники голосуют преимущественно за демократов, и они не хотят обидеть своих клиентов. Демократическая партия - это буквально партия преступников", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее Маск поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа, вновь претендующего на высший государственный пост от Республиканской партии. Трамп неоднократно обвинял действующую американскую администрацию в росте уровня преступности в стране. По его мнению, одной из причин этого стал миграционный кризис. Как отмечал республиканец, через южную границу в США попадают люди, которые ранее отбывали сроки в тюрьмах и содержались в психиатрических больницах.