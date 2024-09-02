Птиц во Франции научили собирать окурки за людьми

Основатель французского парка Пюи-дю-Фу Кристоф Габорит научил птиц убирать окурки за людьми. Об этом сообщает Independent.

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Отмечается, что сначала Габорит научил убираться двух грачей — он использовал специальную коробку с двумя отсеками, в одном из которых лежал мусор, а в другом еда для птиц. Из-за этого птицы стали ассоциировать мусор с едой, и начали активно таскать найденные в парке окурки в коробку. Позже Габорит таким же образом выдрессировал еще четыре птицы.

Как сообщает источник, эксперимент был признан успешным — такая помощь заметно упростила работу дворников. При этом сам основатель парка надеется, что его трудолюбивые птицы заставят задуматься о чистоте самих людей.

«Сама природа может научить нас заботиться об окружающей среде», — заявил представитель парка Николя де Вильерс.

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