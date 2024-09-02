В Хельсинки отключили свет в принадлежащем россиянам Helsinki Hall

Поставщик электричества, компания Helen прекратила поставки в принадлежащий россиянам, крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс (СКК) финской столицы Helsinki Hall, контракт был разорван. Об этом сообщает в понедельник агентство STT.

30 августа сообщалось, что Helen предупредила Helsinki Hall о прекращении подачи электричества за неплатежи.

По данным источников STT, в Helsinki Hall подготовилась к отключению электроэнергии, завезя крупные резервные источники питания. Помимо спортивной арены в здании комплекса расположены офисы различных компаний и национальный офис финской Федерации хоккея с шайбой.

Газета Helsingin Sanomat, отмечает, что в случае длительного отсутствия электричества "последствия для СКК будут драматическими", во многих помещениях повысится влажность, поднимется уровень грунтовых вод и так далее.

Ситуация в Helsinki Hall стала развиваться с 1 июля, после истечения исключительного разрешения ЕС на продажу СКК. Сделки с недвижимостью в установленные ЕС сроки не состоялось. Финский МИД с 1 июля перестал разрешать оплату счетов Helsinki Hall третьим лицам, а банки отказываются проводить платежи подсанкционной компании.

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Helsinki Hall, являющийся одним из крупнейших крытых комплексов Финляндии, простаивает с марта 2022 года. Такая ситуация возникла после того, как его основные владельцы - россияне - попали под санкции ЕС. 13 августа газета Helsingin Sanomat сообщила, что компания Helsinki Hall Oy, управляющая ареной, неплатежеспособна и ей грозит банкротство, а компания Helen уже отключила зал от теплоснабжения.

Helsinki Hall был открыт в апреле 1997 года. Арена может трансформироваться для проведения различных мероприятий, ее общая вместимость во время хоккейных матчей составляет 13 349 человек, а во время концертов - 15 000. Ранее финские СМИ сообщали, что российские владельцы приобрели комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году.