Владимир Зеленский признал, что у Украины нет денег на массовое производство дронов самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, украинский лидер рассказал о ситуации в области производства дронов во время рабочей поездки в подконтрольные Киеву районы Запорожской области.

«Мы начали производить дальнобойные дроны. У государства не хватает средств для [их] массового производства», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в марте 2023 года украинский лидер пообещал выделить 20 млрд грн (43,8 млрд рублей) на производство и закупку для армии беспилотников.