«Серьезный удар по США». В России оценили возможное вступление Турции в БРИКС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств "Большой семерки". Его слова приводит NEWS.ru.

"Вступление Турции в БРИКС — серьезный удар по США и "Большой семерке". Такими темпами туда очередь выстроится, чтобы войти в состав БРИКС. Эта структура будет иметь очень большой политический вес", - заявил Джабаров.

Он также напомнил, что Турция состоит в НАТО и имеет достаточно тесные отношения с Вашингтоном, но это не мешает Анкаре вести себя достаточно независима. Турция не поддержала антироссийские санкции и продолжает взаимодействовать с Москвой во всех энергетических сферах, указал сенатор.

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Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом Турция может стремиться усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами, пишет агентство.

Согласно сведениям Bloomberg, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Тем не менее говорить о точном вступлении Турции в союз еще рано, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Ни о каком вступлении Турции в БРИКС пока говорить не приходится по нескольким причинам. Во-первых, есть большие сомнения, что БРИКС в ближайшее время будет расширяться. Расширение прошлого года создало новую ситуацию, в которой не очень понятно, как быть. Насколько я помню, относительно предстоящего саммита БРИКС в Казани было сказано довольно четко, что пока новичков принимать не будут, надо разобраться с устройством, структурой, функциями БРИКС в расширенном составе, а потом уже задумываться о дальнейшем увеличении членства. Я думаю, что это так и будет. Второе касается Турции, я думаю, что главный мотив, которым руководствуется Эрдоган и турецкое правительство, — это демонстрация того, что Турция независимая, суверенная, сама решает. Оговорка турецких представителей, что они глубоко разочарованы ходом переговоров о вступлении в ЕС и поэтому они смотрят на другую структуру, — это очень показательно, то есть для них западное направление продолжает оставаться очень существенным. А что касается членства, участия в БРИКС, где до сих пор все-таки не было стран, которые бы являлись членами обязывающего военно-политического альянса, как Турция, здесь, я думаю, возникнет много вопросов именно к этому, если всерьез рассматривать возможность вступления Турции».

В начале этого года к БРИКС присоединились четыре новых члена — это Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Вступить в БРИКС пригласили Саудовскую Аравию.

Bloomberg отмечает, что Турция — первая страна из НАТО, подавшая заявку на вступление в БРИКС. Турецкие власти заявили о поиске новых исторических путей в качестве альтернативы Евросоюзу. В него страну пригласили еще 25 лет назад.

Высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре пока не подтвердил и не опроверг ТАСС информацию о якобы поданной Турцией заявке на вступление в БРИКС.

"Со стороны нашего ведомства никаких заявлений на этот счет не было", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся ранее информацию о заявке Анкары на вступление в объединение. От дальнейших комментариев собеседник агентства воздержался.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

"Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, это действительно так... Они заявляли об этом давным-давно", - сказал официальный представитель суда.

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Появившиеся ранее новости о якобы поданной Турцией заявке на официальное вступление в БРИКС могут быть намеренной попыткой Анкары проверить почву и узнать реакцию Запада на подобную перспективу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

"Подтверждения этой информации от официальных властей пока не было. Возможно, Турция таким образом хочет проверить, как будут развиваться события. А то, что источники сообщили это агентству Bloomberg, вероятно, означает что это послание Западу. До саммита БРИКС, который состоится в этом году, осталось еще 2 месяца. Он пройдет в России, и до этого дня турецкие власти, возможно, будут оценивать реакцию Запада", - сказал собеседник.

Сезер пояснил, что, как вариант, в Турции могут использовать этот процесс со вступлением "как разменную монету для получения кредитов и инвестиций от западных стран".

"Глава МИД Хакан Фидан в Китае поднимал этот вопрос. Президент Тайип Эрдоган тоже делал заявления по поводу БРИКС. На данном этапе речь может идти только о финансовых ожиданиях. Турцию также могут интересовать ресурсы банков развития стран БРИКС, особенно Китая", - считает эксперт.

Он также отметил, что "с учетом отношений Турции с западными финансовыми структурами членство в БРИКС для нее может быть рискованным" и что идет "проверка почвы" для понимания перспектив сотрудничества в рамках этой площадки.

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Политика Турции не изменится после возможного вступления в БРИКС, поскольку Анкара всегда пытается взять свое везде, где выгодно, заявил в беседе с NEWS.ru политолог и журналист Юрий Светов. Он подчеркнул, что именно поэтому Турция является членом НАТО. По словам эксперта, Анкара очень хорошо умеет торговаться и это хорошее качество.

Политика Турции со временем никак не поменяется, потому что подача заявления на вступление в БРИКС — это продолжение типичной, но редкой политики: взять свое везде, где выгодно. Поэтому Турция находится в НАТО, получая от этого выгоду, и в БРИКС если страна вступит, тоже получит определенную выгоду. Они очень хорошо умеют торговаться, и это замечательное качество. Американцы, конечно, категорически против того, чтобы Турция вступала в БРИКС, — высказался Светов.

Как отметил политолог, это нормальная политика руководства страны, которое заботится о национальных интересах. Он считает, что Турция не хочет стоять в общем строю, жертвуя своей экономикой, как это сделала Германия, или отказываться от торговых отношений с Россией, как это сделала Финляндия. Светов добавил, что процесс вступления в БРИКС довольно длительный.

В очереди на вступление в организацию стоит много стран, и для того чтобы их приняли, нужно согласие других государств. Поэтому, я думаю, что пока Турция будет извлекать выгоду из самого факта, что она подала заявление, и будет готовиться к тому, чтобы вступление состоялось, — заключил эксперт.

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Россия пригласила на саммит межгосударственного объединения БРИКС 36 лидеров государств, 18 из них уже подтвердили свое участие. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Уже подтвердили свое участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили на предстоящий саммит БРИКС в Казани», — отметил представитель Кремля.

Ушаков также рассказал, что в число приглашенных входят страны СНГ, лидеры государств, которые председательствуют в региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Кроме того, «приглашены те страны, которые претендуют на вступление в ту или иную форму сотрудничества в БРИКС».

XIV саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, которая является страной-председателем организации в 2024 году, примет саммит объединения на своей территории в третий раз.

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