Байден оценил усилия Нетаньяху по освобождению заложников

Президент США Джо Байден оценил усилия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по освобождению заложников, которые были похищены бойцами радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на вопрос о том, достаточно ли Нетаньяху делает для освобождения заложников, Байден дал отрицательный ответ. При этом каких-либо объяснений этих слов пресс-служба Белого дома не добавила.

«Нет», — коротко ответил Байден на соответствующий вопрос.

Напомним, что 7 октября прошлого года приграничные районы Израиля стали целью крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС, во время которой боевики движения практиковали захват заложников. Часть из них до сих пор находится в плену.