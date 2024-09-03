Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко и руководителем Госинспекции ядерного регулирования страны Олегом Кориковым перед посещением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Мы обменялись мнениями о нашей поддержке украинских АЭС в преддверии моего визита на ЗАЭС. МАГАТЭ полностью привержена обеспечению безопасности ядерных объектов Украины, присутствуя на каждом из них», — написал он.

До этого глава МАГАТЭ сообщил, что отправился в Энергодар для посещения ЗАЭС. Он уточнил, что целью его визита является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.