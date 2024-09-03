МИД Ирана вызвал поверенного в делах Великобритании

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Ирана в связи с введением Лондоном санкций в отношении подразделения спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), а также трех граждан исламской республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, поверенному "был выражен протест". В МИД подчеркнули, что действия британской стороны "противоречат политике сотрудничества и взаимодействия, декларируемой новым британским правительством".

Накануне Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на подразделение 700 спецназа "Аль-Кудс" КСИР. Кроме того, рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены в отношении командира подразделения 340 КСИР Хамида Фазели. Также под ограничительные меры подпали Абдольфатах Анвазиан и Бехнам Шахрияри. По версии британской стороны, Анвазиан "был вовлечен во враждебную деятельность правительства Ирана", которая была направлена на дестабилизацию ситуации в Соединенном Королевстве. В случае с Шахрияри речь идет о якобы деятельности по дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане. Утверждается, что подразделение 700 спецназа "Аль-Кудс", в отношении которого были введены санкции, якобы занималось разработкой и планированием "дестабилизирующих акций" на территории Великобритании.

Всего в британском антииранском санкционном списке теперь фигурируют 27 юридических и 190 физических лиц.