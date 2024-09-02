В прокуратуре Парижа рассказали, как Дуров будет вносить залог

Основатель Telegram Павел Дуров будет вносить назначенный судом залог в размере пяти миллионов евро частями. Об этом «РИА Новости» сообщили в прокуратуре Парижа.

Там отказались раскрыть, какую часть залога Дуров уже внес, но рассказали, что он будет вносить его «несколькими частями».

Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. Дурову грозит десять лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро. В среду, 28 августа, он был выпущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции и необходимо отмечаться в полиции два раза в неделю. Кроме того суд обязал его внести залог в размере пяти миллионов евро.