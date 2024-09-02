Суд Израиле постановил завершить всеобщую забастовку

Израильский суд по трудовым конфликтам постановил завершить всеобщую забастовку, которая началась в 08:00 по мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

Отмечается, что суд также назвал забастовку политической. Согласно решению судьи, всеобщая забастовка была остановлена в 14:30 по мск.

Позже глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид заявил, что объявляет забастовку официально завершенной. Он добавил, что акцию поддержали сотни тысяч израильтян, которым он выразил благодарность за участие.

«Мы живем в правовом государстве и уважаем решение суда, поэтому я призываю всех вернуться на работу в 14:30. Важно подчеркнуть, что забастовка солидарности была важным шагом, и я поддерживаю ее», — заявил он.

Напомним, что 1 сентября «Гистадрут» объявила о проведении всеобщей забастовки в знак солидарности с родными и близкими заложников, которых удерживают в секторе Газа члены радикального палестинского движения ХАМАС. При этом протестующие выдвинули требование к правительству Израиля — немедленно добиться освобождения всех заложников.