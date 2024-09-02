Эксперт оценил успехи партии АдГ на региональных выборах в Германии

Германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с Рамблером прокомментировал успех крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии, а также высказался о возможных имениях во внешней политике ФРГ в обозримой перспективе.

АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов. Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов. Сопредседатель партии Алиса Вайдель ранее призвала к проведению федеральных выборов в стране и отставке действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем. По ее словам, избиратели в ФРГ хотят новых федеральных выборов, и «Альтернатива для Германии» готовится к такому развитию событий.

Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии были прогнозируемы. В этих землях АдГ занимала лидирующие позиции, о чем говорили и опросы общественного мнения, и результаты выборов в Европарламент [АдГ заняла второе место на выборах в ЕП в ФРГ – прим. ред.]. АдГ особенно сильна в Тюрингии за счет харизматичной фигуры главы регионального отделения партии Бьорна Хеке. Кроме того, следует отметить, что земли бывшей ГДР всегда показывали несколько иные электоральные результаты, нежели Запад страны. При этом «Альтернатива для Германии» занимает нишу некоего национально-патриотического движения, продвигает свою антииммигрантскую и антимилитаристкую позицию. Александр Камкин Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Недавно образованная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (ССВ) также продемонстрировала на региональных выборах хорошие результаты, подчеркнул специалист.

«Этот успех партии также важно отметить, поскольку у ССВ есть серьезный потенциал. Эти две силы [АдГ и ССВ] в купе с партией «Левая» взяли более 60% голосов в Тюрингии, и немецкая ангажированная пресса уже называет произошедшее «красно-коричневой победой». Она развернула жуткую клеветническую кампанию как в отношении «левых», так и в отношении «правых». А поскольку АдГ и ССВ являются партиями-изгоями для тех партий, которые многие годы формировали правительственную коалицию, то теперь их будут пытаться игнорировать. Но с учетом того, что партии «политического центра» получили в Тюрингии всего порядка 40% голосов, то даже при условии появления коалиции они вряд ли смогут создать эффективно действующее правительство», - отметил эксперт.

Камкин допустил, что в дальнейшем активистов победивших в Тюрингии партий попытаются подкупить с целью их перехода во число внефракционных депутатов.

«Либо же в ФРГ свершится, можно сказать, политическая революция, и ХДС попытается сформировать коалицию с АдГ. Думаю, ответ на соответствующий вопрос мы получим в течение ближайших двух недель», - заявил он.

По большинству ключевых вопросов международной повестки представители АдГ занимают нейтральную позицию, добавил аналитик, отвечая на вопрос о влиянии итогов региональных выборов на политику немецких властей.

«АдГ в целом выступает за территориальную целостность Украины, но против поставок ей вооружений и эскалации конфликта. Лидеры партии выступают за реформирование Евросоюза (но не за его демонтаж), за мирный диалог по Украине с учетом интересов всех сторон, за попытки найти какие-то компромиссные варианты. При этом АдГ нельзя назвать полностью пророссийской партией, которая во всем ее поддерживает. Но, возможно, случае участия АдГ в коалиции партия через Бундестаг предпримет попытки «торпедировать» финансирование киевского режима, в том числе за счет украденных российских активов», - сказал эксперт, подчеркнув, что более серьезное влияние на политику немецких властей окажут федеральные выборы, которые состоятся в сентябре следующего года.

После выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония канцлер Германии Олаф Шольц выступил за создание местных правительств без правой партии «Альтернатива для Германии».