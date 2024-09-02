Лидер АдГ призвала Шольца «собирать чемоданы»

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца и его партнеров по коалиции после провала правящих партий на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии "собирать чемоданы".

"Канцлеру Олафу Шольцу следует сделать выводы, вместе со своими партнерами по коалиции собирать чемоданы и освободить кресла", - приводит ее слова телеканал Welt. "Это было голосование за отстранение "Светофора" [от власти], мы готовимся к этому", - заявила Вайдель.

"Светофором" называют в Германии правящую коалицию по цветам входящих в нее партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП).

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаг (земельный парламент) Тюрингии АдГ одержала уверенную победу, набрав 32,8% голосов, и впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов. Третью строку заняла партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), она заручилась поддержкой 15,8% избирателей. Далее следует Левая партия с 13,1% голосов. СДПГ также прошла в парламент, но набрала лишь 6,1% голосов. "Зеленые" не прошли в ландтаг, заручившись поддержкой только 3,2% избирателей, как и СвДП, которая набрала лишь 1,1%.

1 сентября прошли также выборы в ландтаг Саксонии. Там АдГ заняла второе место - 30,6%, уступив только ХДС - 31,9%. Третьей - 11,8% - и там стала партия Вагенкнехт. Социал-демократическая партия Германии набрала только 7,3%, "зеленые" - 5,1%, Левая партия - 4,5%.