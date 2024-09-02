Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ пытались остановить продвижение ВС РФ в Донбассе, атаковав Курскую область, но их план не сработал. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Читать новость полностью

Задержан замглавы Ленинградского военного округа

© Минобороны РФ

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ, он задержан.

Дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В СК отметили, что Муминджанов ранее возглавлял Департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение армии.

Читать новость полностью

Россия пообещала чувствительный ответ на конфискацию активов в США

Москва будет действовать по принципу взаимности в случае применения механизма изъятия российских активов в США, последствия этого будут «чувствительны» для Запада. Об этом заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

После начала Россией спецоперации ЕС и США решили заблокировать российские активы в том числе резервы Банка России, а также имущество крупных российских бизнесменов. В ответ президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный изъятием российского имущества в США.

Читать новость полностью

Лавров назвал Дурова слишком свободным

© Соцсети

Сооснователь Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

"Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит - это не только с ним, [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится", - сказал Лавров.

Читать новость полностью

В центре Калининграда загорелась кровля многоэтажного дома

© Соцсети

В центре Калининграда горит кровля многоэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Согласно кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Калиниград с огоньком», столб дыма виден издалека. 16-этажное здание находится в районе туристического центра – Рыбной деревни. По данным канала, огонь охватил последний этаж и крышу. На место выехали пожарные.

Читать новость полностью

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) РФ осуществили удары минувшей ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Целями стали предприятия по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и наемников. Все назначенные объекты поражены.

Читать новость полностью

Установлен владелец Lamborghini, на которой скрылся участник стрельбы в Москве

Владелец Lamborghini Urus, на которой скрылся участник стрельбы на Патриарших прудах в Москве, находится на допросе у следователей. Как сообщает Telegram-канал Shot, им оказался 35-летний криптобизнесмен Алексей Долгих.

По информации канала, предприниматель приобрел машину около месяца назад, отдав за нее 35 млн рублей. Долгих якобы находится в черном списке российских банков из-за подозрения в отмывании денег.

Читать новость полностью

Токаев анонсировал референдум в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания к народу заявил о проведении 6 октября референдума по вопросу строительства в стране атомной электростанции (АЭС). Его слова приводит Tengrinews.kz.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, чтобы «удовлетворить быстро растущие потребности экономики».

Читать новость полностью

Застрявший на МКС корабль Starliner стал издавать странные звуки

Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner стал издавать странные звуки. Аудиозапись, переданную астронавтами на Землю, опубликовали на NASASpaceFlight (NSF).

Сейчас от Starliner фиксируются странные повторяющиеся звуки. Астронавты предполагают, что это может быть связано с неполадками в соединении корабля со станцией.

Читать новость полностью

Суд взыскал с 12-летней фигуристки 1,8 млн в пользу «Ангелов Плющенко»

Суд удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой и постановил взыскать со спортсменки 1 миллион 800 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Ранее видео, на котором Арина Парсегова исполнила аксель в 12,5 оборота на страховке, стало вирусным. Эксперты отмечали, что юная спортсменка выполняет такие сложные каскады, как лутц-тулуп и флип-тулуп, хорошо чувствует музыку и получает похвалы за артистизм.

Читать новость полностью