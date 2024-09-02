Ультраправую партию АдГ лишили решающего мандата в Саксонии

По итогам пересчета голосов на выборах в Саксонии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лишилась мандата, который позволил бы ей блокировать решения местного парламента. Об этом сообщает Die Welt.

АдГ заняла первое место на выборах в парламент Тюрингии, прошедших на этих выходных. На выборах в Саксонии АдГ немного отстала от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). Третье место на выборах в обеих немецких землях досталось левопопулистской партии «Альянс Сары Вагенкнехт».

Ранее сообщалось, что АдГ получит в Саксонии 41 мандат, обеспечивающий партии «блокирующее меньшинство». Это означает, что АдГ могла бы блокировать решения о назначении досрочных выборов, избрании судей регионального Конституционного суда или поправках в основной закон Саксонии. Однако после пересчета голосов выяснилось, что АдГ получит 40 мандатов, которых недостаточно для блокирующего меньшинства.

Исправление в результаты выборов внес государственный инспектор Саксонии. Он сообщил, что неправильное распределение мест было объявлено из-за ошибки программного обеспечения.

Всего в парламенте Саксонии 120 мест. Согласно скорректированному результату, ХДС получает в нем 41 место, АдГ - 40, «Альянс Сары Вагенкнехт» - 15 мест, СДПГ Олафа Шольца - десять мест, Зеленые - семь мест.

В Тюрингии АдГ получила 32,8 процента голосов, заметно опередив ХДС (23,6 процента). В этой земле ультраправая партия сможет пользоваться возможностями блокирующего меньшинства.