Харрис заявила о напряженной предвыборной гонке с Трампом

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что предвыборная гонка с республиканцем Дональдом Трампом продолжит оставаться напряженной до самого конца, несмотря на данные соцопросов. Об этом она рассказала в ходе выступления перед сторонниками в Питсбурге, штат Пенсильвания, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что это будет напряженная гонка до самого конца», — отметила Харрис.

Кроме того, политик, выступая вместе с главой США Джо Байденом, призвала не обращать внимание на данные социологических опросов, согласно которым действующая вице-президент США опережает Трампа по уровню поддержки населения.

Ранее издание Politico написало, что Белый дом начал активно продвигать роль вице-президента США Камалы Харрис в американской внешней политике.

При этом в конце августа Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN избежала темы России и Украины. Основное внимание она сфокусировала на вопросах внутренней политики США.

Ранее издание WSJ написало, что по вопросам внешней политики американцы больше доверяют кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, чем его оппоненту от Демократической партии Камале Харрис. Однако, как пишут американские СМИ, в ряде других соцопросов избиратели отдают предпочтение Харрис, нежели экс-главе Штатов.