Лидер Тайваня предложил Китаю забрать земли у России
Глава Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю попросить у России земли, отошедшие ей по Айгунскому договору. Об этом сообщает Reuters.
Китай считает Тайвань своей территорией, но тайваньские власти настаивают, что только местные жители могут определять будущее острова. По мнению Лай Циндэ, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то Пекин также должен попросить у России земли из договора, подписанного последней императорской династией в 19 веке.
Айгунский договор, заключенный в 1858 году Российской империей и Цинской империей, стал одним из ключевых соглашений, определивших границы между двумя странами. В этом договоре Китай признал контроль России над значительными территориями к северу от Амура и Уссури, в районе современного Приморья и Хабаровского края.
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Лай Циндэ упомянул Айгунский договор и заявил, что планы Китая на Тайвань не связаны с защитой территориальной целостности или с тем, что «говорит или делает какой-либо человек или политическая партия на Тайване».
«Если это ради территориальной целостности, почему бы не попросить у России земли, подписанные в Айгунском договоре? Вы можете попросить Россию, но не делаете этого», - заявил политик.
Лай Циндэ заявил, что контроль над Тайванем нужен Китаю, чтобы изменить основанный на правилах международный порядок. Политик назвал настоящей целью Пекина гегемонию на международной арене и в западной части Тихого океана.