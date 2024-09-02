Тайвань предложил Китаю отобрать российский Дальний Восток

Глава Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю попросить у России земли, отошедшие ей по Айгунскому договору. Об этом сообщает Reuters.

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Китай считает Тайвань своей территорией, но тайваньские власти настаивают, что только местные жители могут определять будущее острова. По мнению Лай Циндэ, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то Пекин также должен попросить у России земли из договора, подписанного последней императорской династией в 19 веке.

Айгунский договор, заключенный в 1858 году Российской империей и Цинской империей, стал одним из ключевых соглашений, определивших границы между двумя странами. В этом договоре Китай признал контроль России над значительными территориями к северу от Амура и Уссури, в районе современного Приморья и Хабаровского края.

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Лай Циндэ упомянул Айгунский договор и заявил, что планы Китая на Тайвань не связаны с защитой территориальной целостности или с тем, что «говорит или делает какой-либо человек или политическая партия на Тайване».

«Если это ради территориальной целостности, почему бы не попросить у России земли, подписанные в Айгунском договоре? Вы можете попросить Россию, но не делаете этого», - заявил политик.

Лай Циндэ заявил, что контроль над Тайванем нужен Китаю, чтобы изменить основанный на правилах международный порядок. Политик назвал настоящей целью Пекина гегемонию на международной арене и в западной части Тихого океана.