В Европе предложили присудить Беслану Нобелевскую премию мира

Европейские общественники предложили присудить городу Беслану в Северной Осетии Нобелевскую премию мира, сообщил глава благотворительной организации «Франция — Европа — Беслан» Кристиан Матон, чьи слова передает корреспондент NEWS.ru.

Эту инициативу Матон озвучил на пресс-конференции, посвященной 20-летию со дня теракта в школе № 1.

«Возникла идея наших итальянских друзей, поддержанная официальным представителем Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа, предложить присудить Нобелевскую премию мира в 2024 году городу-мученику Беслану. Эта инициатива может быть официально озвучена в Париже в октябре», — заявил филантроп.

Матон подчеркнул, что дети не должны умирать в стенах школы. Образовательные учреждения созданы для того, чтобы дети там получали знания и взрослели вместе со своими товарищами, подытожил руководитель организации «Франция — Европа — Беслан».

Ранее президент Союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов рассказал NEWS.ru, что операция спецназа во время теракта в Беслане в сентябре 2004 года заключалась не в освобождении, а в спасении заложников. По его воспоминаниям, террористы стреляли заложникам в спины, а силовики закрывали их своими телами.