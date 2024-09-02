Лукашенко назвал причину проблем Дурова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции, так как его мессенджер не повиновался людям, привыкшим управлять интернетом. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Ситуацию с Дуровым Лукашенко прокомментировал на встрече со студентами вузов. Он подчеркнул, что интернетом нужно пользоваться с осторожностью, чтобы не стать жертвой манипулирования. Глава Белоруссии назвал интернет великим достижением человечества и одновременно серьезным оружием.

«[Интернет] это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции - быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее», - заявил Лукашенко.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

В прокуратуре Парижа заявили, что ранее Telegram фигурировал в серии дел, связанных с различными преступлениями. Прокуроры утверждают, что в компании практически не отвечали на французские судебные запросы.

Дурову запретили покидать Францию на время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.