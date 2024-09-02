В Грузии сотни организаций зарегистрировались как иноагенты

В Грузии 469 некоммерческих организаций (НКО) зарегистрировались как иноагенты. Об этом сообщила глава Минюста республики Тамар Ткешелашвили в эфире телеканала Imedi.

«На данную минуту к нам обратились с соответствующими заявлениями 469 НКО (...) В случае регистрации организациям никакая опасность, никакой ущерб не грозит, а их деятельность не будет ограничена», — заявила глава юридического ведомства.

Также она добавила, что окончательное число еще не оглашено из-за очереди на регистрацию.

«Закон об иноагентах» в Грузии вступил в силу 1 августа. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве гражданского реестра. Принятие законопроекта в мае вызвало массовые протесты в стране. Против закона высказывалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.