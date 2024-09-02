Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал обращенную к Москве просьбу израильских властей помочь в освобождении заложников из Газы.

Согласно данным Bloomberg, ранее Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из сектора Газа. По данным агентства, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пошел на такой шаг на фоне медленного прогресса в диалоге с ХАМАС. Переговоры ведутся при участии США, Катара и Египта.

Москва сохраняет рабочие контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта, в том числе и с ХАМАС, подчеркнул Каргин. Ранее делегация палестинского движения проводила переговоры с представителями российского МИДа в Москве. Кроме того, в конце февраля в российской столице прошла встреча палестинских фракций, напомнил специалист.

Соответственно, у Москвы есть возможность влиять как на ХАМАС, так и на Израиль, с котором у нее также налажены хорошие рабочие контакты. И в этом смысле усилия Израиля вполне логичны, поскольку РФ здесь является идеальной третьей стороной, которая может выступить в качестве переговорщика. Ранее ХАМАС при участии Москвы уже освобождал заложников с российским гражданством – это факт, о котором знают в Израиле. О нем не раз говорили как в израильском правительстве, так и в экспертном сообществе страны. Так что просьба Израиля о помощи вполне закономерна. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Если через посредничество Москвы Израилю удастся добиться продвижения в вопросе освобождения удерживаемых ХАМАС заложников, то это усилит позиции России на Ближнем Востоке, отметил политолог.

«С другой стороны, это ослабит позиции США в регионе, ведь американцы с момента начала конфликта в Газе ничего не смогли добиться на дипломатическом уровне. Все их попытки стать посредником, «принудить стороны конфликта к миру» и добиться заключения какого-либо соглашения между ними потерпели крах. Заложников при содействии США также не освобождали. При непосредственной помощи американцев не был освобожден ни один заложник», - сказал он.

2 сентября в Израиле проходит массовая забастовка с требованием к властям страны добиться немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, подчеркнул Каргин.

«Представители оппозиции и профсоюзов хотят парализовать страну. В Израиле будет закрыт аэропорт Бен-Гурион, перестанут работать детские сады и школы, что особо примечательно на фоне начала учебного года. Также под вопросом работа медицинских учреждений. Идея [организаторов забастовки] заключается в том, чтобы Нетаньяху по-иному вел переговоры и пошел на уступки ХАМАС, такие как вывод израильских войск из Газы, из Филадельфийского коридора, а также освобождение палестинских заключенных, осужденных в Израиле за терроризм. Эта идея не проговаривается напрямую, однако, по сути, они хотят именно этого. Сейчас же переговоры между Израилем и ХАМАС проходят в достаточно жестком русле», - рассказал Каргин, отметив, что при выполнении Израилем требований ХАМАС палестинская группировка сохранит власть в Газе, а Израиль не добьется тех целей, которые он озвучивал в начале конфликта.

Вопрос об освобождении удерживаемых ХАМАС лиц обострился в Израиле после обнаружения в туннеле на юге сектора Газа тел шестерых заложников с пулевыми ранениями, подчеркнул эксперт.

«Сейчас сложно предсказать, какими будут последствия всеобщей забастовки. Полагаю, что, по крайней мере, в ближайшие дни Нетаньяху не пойдет на какие-либо уступки. И я очень сильно сомневаюсь в том, что требования организаторов забастовки помогут Израилю освободить заложников. Скорее всего, все произойдет наоборот – в ХАМАС увидят, что его психологическое давление работает, что в Израиле произошел раскол, после чего там начнут повышать свои требования. В результате этого шансы на освобождение заложников только понизятся», - заключил политолог.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен в связи с проходящими в стране массовыми протестами, сообщил ранее CNN израильский чиновник.