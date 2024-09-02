Обзор иноСМИ: «сенсационный» доклад в Швейцарии и Харрис-«аутсайдер» на выборах

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Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером на выборах

Глава предвыборного штаба Камалы Харрис Джен О’Мэлли-Диллон назвала Харрис кандидатом-аутсайдером, сообщает Axios. По мнению О’Мэлли-Диллон, энтузиазма партии может оказаться недостаточно, чтобы превзойти электоральную реальность в США, где соотношение голосов по-прежнему составляет 50 на 50.

С момента вступления Харрис в гонку ее кампания отметилась рекордными показателями сбора средств и всплеском интереса со стороны волонтеров, но кандидат-республиканец Дональд Трамп пользуется большей поддержкой и более высоким уровнем благосклонности, чем когда-либо с 2020 года. Через девять дней Харрис встретится с Трампом на дебатах, где бывший президент будет грозным противником, предупредила О’Мэлли-Диллон.

В Южной Корее начали расследование против Telegram

Полиция Южной Кореи начала предварительное расследование в отношении мессенджера Telegram, сообщает Yonhap. По данным агентства, в расследовании идет речь о подстрекательстве к сексуальным преступлениям с использованием дипфейков. Дипфейки - изображения и видео, на которых с помощью технологий искусственного интеллекта заменены лица или голоса людей.

Как отмечает Yonhap, Южная Корея прилагает усилия по борьбе с порнографическими дипфейками, нацеленными на молодых женщин и подростков. Глава Национального агентства уголовного розыска страны У Чон Су сослался на расследование, начатое в отношении Telegram во Франции. Недавно основатель мессенджера Павел Дуров был задержан в Париже. У Чон Су заявил, что Telegram «неохотно предоставляет данные, включая информацию об аккаунтах, государственным следственным органам, в том числе в Южной Корее и США». Чиновник отметил, что полиция планирует сотрудничать с французскими следственными органами и международными институтами.

Почему Швейцария отходит от нейтралитета

Группа швейцарских экспертов опубликовала «сенсационный» доклад, в котором рекомендовала правительству страны, сохраняющей нейтралитет с 1515 года, работать над «общим оборонным потенциалом» с ЕС и НАТО. Об этом рассказало Politico. Как отмечает издание, Швейцария не любит ввязываться в конфликты, но любит зарабатывать деньги.

Politico подчеркнуло, что в подготовке доклада участвовали дипломаты, высокопоставленные чиновники и бывший глава швейцарской армии. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности страны на 2025 год. Экспорт оружия из Швейцарии в 2023 году сократился на 27 процентов с 2022-го и составил менее 746 миллионов евро. Берн запрещает продажу своего оружия государствам, находящимся в состоянии конфликта. Это негативно повлияло на отношения Швейцарии со странами, желающими поставлять оружие Украине. В новом докладе подчеркивается, что запрет на реэкспорт оружия необходимо снять. Авторы доклада объяснили это тем, что президент России Владимир Путин «представляет угрозу для всей Европы», а также сослались на снижение доходов от продажи оружия.

«Россия построила самую большую подлодку в истории»

Портал The National Interest рассказал о российской подлодке «Дмитрий Донской» - крупнейшей в мире атомной субмарине, которая была выведена из эксплуатации в феврале 2023 года после почти 40 лет службы.

NI отмечает, что подлодка представляла собой грозную силу во времена Холодной войны благодаря своей способности нести 20 баллистических ракет РСМ-52 с разделяющейся головной частью. Подлодки класса «Акула» водоизмещением 48 тысяч тонн, длиной 175 метров, шириной 23 метра и осадкой 12 метров были крупнейшими субмаринами из когда-либо построенных. Каждая из них имела 19 отсеков, включая усиленный модуль, в котором размещалась главная диспетчерская. Сообщалось также, что на борту этих подлодок была сауна и небольшой бассейн для экипажа, отмечает NI.

Как россияне полюбили турецкие сериалы

Турецкая киноиндустрия показала себя на Московской международной неделе кино, прошедшей в Москве, рассказала газета Hürriyet. В кинофестивале приняли участие продюсеры, режиссеры, сценаристы, актеры и представители киноиндустрий более чем 40 стран.

Продюсер и режиссер Фатих Аксой заявил газете, что после ухода из России американских стриминговых сервисов образовалась брешь. Ее заполнили турецкие сериалы, а российские платформы и телеканалы очень довольны ситуацией, так как у них увеличилось количество зрителей, отметил Аксой. Он рассказал, что новые турецкие сериалы «Земля прекрасной любви» и «Семья Шакир-паши» начнут показывать в России всего через неделю после премьеры в Турции.