«Нас бы не было»: Лукашенко раскрыл, что оберегает Россию и Белоруссию

Без созданного в СССР ядерного щита России и Белоруссии уже «не было бы», заявил на мероприятии «Открытый микрофон с президентом» со студентами вузов Витебской области лидер РБ Александр Лукашенко. Он отметил, что по этой причине противники стран не знают, «что с нами делать», передает БелТА.

Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, — нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения, — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что США активно пытались стать монополистом в сфере ядерных вооружений. Однако, подчеркнул он, благодаря усилиям Советского Союза этого не было допущено.

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Лукашенко ранее заявил, что ему советуют «плюнуть» и отвернуться от России, занять сторону Украины. По его словам, Белоруссия в настоящий момент переживает очень тяжелый период. Белорусский лидер указал, что ему «со всех сторон» вносят предложения, которые на 99% невозможно принять. Политик отметил, что многое не может публично сказать, но продолжит делать свое дело вместе с коллегами в правительстве.