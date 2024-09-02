Западные СМИ отреагировали на успех АдГ на выборах в Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла первое место на выборах в парламент Тюрингии. Западные СМИ обратили внимание, что это первая победа ультраправых на региональных выборах в Германии со времен Гитлера.

Триумф антииммигрантской партии в регионе, находившемся под контролем коммунистов во время холодной войны, стал огромным ударом по политическому центру Германии, пишет Politico.

Результаты АдГ вызовут массу размышлений насчет того, как центр мог допустить электоральное возрождение крайне правых в условиях их растущего экстремизма, отмечает издание.

На выборах в Саксонии АдГ лишь немного отстала от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). При этом третье место на выборах в Саксонии и Тюрингии досталось новой левопопулистской партии «Альянс Сары Вагенкнехт». Вагенкнехт - бывший член старой Коммунистической партии Восточной Германии. Всплеск влияния крайних партий стал «еще одним ударом по и без того слабому коалиционному правительству» канцлера Олафа Шольца. В итоге левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) Шольца потеряла большую часть своего влияния на востоке Германии.

По версии Politico, результаты выборов могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину: и АдГ, и «Альянс Сары Вагенкнехт» выступают за более тесные отношения с Россией и против поставок оружия Украине.

Британская газета The Guardian назвала результаты выборов в Саксонии и Тюрингии историческими. Они показали, что восточные и западные регионы страны «все больше и больше отдаляются друг от друга». По данным новых опросов, если бы федеральные выборы прошли завтра, АдГ могла бы стать второй по силе группой в Бундестаге. The Guardian отмечает, что АдГ - единственная партия Германии, призывающая к прямым выборам президента и выступающая за прямую демократию швейцарского образца с регулярными референдумами.

Шольц: АдГ нельзя пускать в региональные правительства

При этом отделения АдГ в Саксонии и Тюрингии классифицируются разведкой Германии как правоэкстремистские, а главный кандидат партии в Тюрингии Бьёрн Хёкке был дважды оштрафован за использование нацистского лозунга, отмечает CNN. Несмотря на успехи АдГ, основные партии страны продолжают отвергать любую коалицию с крайне правой группой, отмечает Newsweek.