В ПО для проведения выборов в США обнаружили гимн Украины

Проверка программного обеспечения (ПО) для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США в 2024 году, обнаружила, что в его базу данных вшит гимн Украины. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на власти штата.

По ее информации, власти Нью-Гэмпшира заказали у IT-компании ReversingLabs проверку ПО на наличие вредоносных программ. Ее результаты выявили, что один из работавших над обеспечением программистов вшил в базу данных украинский гимн. Кроме того, проверка обнаружила, что ПО подключено к серверам за пределами США и использует находящийся в открытом доступе код, пишет издание.

В публикации говорится, что власти штата не сочли эти факты "правонарушением", а ответственная за ПО компания устранила выявленные проблемы. По словам источника Politico, властям "удалось предотвратить катастрофу", так как хакеры могли использовать проблемы с серверами и открытым кодом для редактирования списков избирателей, а также задействовать гимн Украины для распространения теорий заговора относительно грядущих выборов.

Эти находки представляют собой лишь часть более широкой проблемы с ПО для выборов, подчеркивает Politico. По ее информации, подрядчики, которые производят критически важное программное обеспечение, "не контролируются в достаточной степени", а штаты и округа США "урезаны в ресурсах и экспертизе".

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.