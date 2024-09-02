Шольц: АдГ нельзя пускать в региональные правительства

Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония выступил за создание местных правительств без правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает агентство Reuters.

Партия АдГ заняла в указанных регионах первое и второе место соответственно. При этом Шольц считает, что всем демократическим партиям сейчас необходимо «создать стабильное правительство без правых экстремистов». Канцлер негативно оценил итоги голосования, назвав их «горькими».

Напомним, что АдГ одержала победу в Тюрингии, она получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге). На выборах в земельный парламент Саксонии партия оказалась на втором месте. Там ее поддержали 30,6% избирателей.

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Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла назвала результаты партии в Тюрингии «сенсационными». По ее словам, «сегодня действительно исторический день в Тюрингии и очень хороший результат в Саксонии».