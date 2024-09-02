Токаев анонсировал референдум в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания к народу заявил о проведении 6 октября референдума по вопросу строительства в стране атомной электростанции (АЭС). Его слова приводит Tengrinews.kz.

Глава государства обратил внимание на то, что Казахстан нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, чтобы «удовлетворить быстро растущие потребности экономики».

«Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера», - пояснил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что тема строительства атомной станции находится в общественной повестке уже год и этого времени должно быть достаточно, чтобы жители Казахстана определились со своим отношением к этому вопросу.

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«В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ», - пояснил президент, подчеркнув, что это событие должно стать ярким примером реализации концепции «слышащего государства» и помочь в формировании новой общественно-политической культуры.

Ранее в Казахстане была определена площадка под строительство новой АЭС в районе поселка Улькен в Алма-Атинской области. А в 2023 году гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписал в Казахстане пятилетнюю программу технического сотрудничества.