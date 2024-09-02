Ультраправая партия победила на земельных выборах в Германии: главное

1 сентября в Германии состоялись выборы в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония. Они стали серьезным испытанием для правящей коалиции «Светофор», которая столкнулась с невероятным падением рейтинга. Кроме того, эксперты рассматривают это голосование как серьезный индикатор настроений населения в восточных регионах ФРГ.

Согласно официальным предварительным результатам, в Тюрингии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла первое место, а в Саксонии — второе, незначительно уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС). Рассказываем, что известно о результатах выборов.

Победа АдГ в Тюрингии

Как сообщает ТАСС, в Тюрингии АдГ набрала 32,8% голосов, таким образом впервые в истории заняв первое место на земельных выборах. Партия получит 32 из 88 мест в региональном парламенте. Второе место заняла ХДС с 23,6% голосов — 23 места. Третьим стал «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) с 15,8% избирателей: ее члены займут 15 мест в ландтаге.

Левая партия (ЛП) получила 13,1% голосов (12 мест). Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца также прошла в парламент, однако получила лишь 6,1% голосов (6 мест). «Зеленые» и вовсе не прошли в ландтаг, заручившись поддержкой только 3,2% избирателей, как и Свободная демократическая партия (СвДП), которая набрала лишь 1,1%.

Таким образом, выступающие против поставок оружия Украине АдГ и BSW заняли в парламенте Тюрингии 47 мест — это больше, чем Левая партия, ХДС и СДПГ (41). Успех оппозиции не будет способствовать усилению позиций сторонников военной поддержки Киева и отказа от дипломатического урегулирования конфликта.

Второе место в Саксонии

В Саксонии первое место выиграла ХДС с 31,9% голосов избирателей — она получит 42 из 120 мест в региональном парламенте. Как сообщает РИА Новости, АдГ отстала незначительно — с 30,6% голосов она получит 40 депутатских кресел. Третье места заняла BSW с 11,8% — 15 мест. СДПГ набрала лишь 7,3% (10 мест), «Зеленые» получили лишь 5,1% (7 мест). ЛП набрала всего 4,5% голосов, но, получив два прямых мандата, партия смогла пройти в ландтаг и обеспечить себе 6 мест.

Таким образом, АдГ и BSW получили 55 мест на двоих. Коалиция «светофора» в земельном парламенте Саксонии набрала 65 мест.

В АдГ назвали результаты историческим успехом

Как сообщает ТАСС, сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали результаты выборов историческим успехом для партии. Хрупалла считает, что голосование говорит о желании местных жителей реальных изменений в политической ситуации.

«Если кто-то хочет проводить политику правдоподобно и учитывать волю избирателей, то без АдГ больше не будет никакой политики», — сказала сопредседатель.

Вайдель выразила мнение, что произошедшее — реквием для «Светофора», поскольку теперь ему придется задаться вопросом, сможет ли коалиция вообще править страной.

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Вместе с тем генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман исключил возможность создания коалиции с АдГ. Кроме того, основной кандидат от BSW в Саксонии Сабине Циммерман также отвергла возможную коалицию с АдГ.