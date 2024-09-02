СМИ: Израиль обратился к России за помощью

Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из сектора Газа. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пошел на такой шаг на фоне медленного прогресса в диалоге с ХАМАС. Переговоры ведутся при участии США, Катара и Египта.

Кремль поддерживает контакты с палестинским движением по вопросу судьбы заложников с российским гражданством, подчеркивают авторы материала.

Журналисты отмечают, что в Израиле назревает крупный кризис. После того как в тоннелях ХАМАС нашли шесть убитых заложников, оппозиция начала обвинять Нетаньяху в бездеятельности.

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