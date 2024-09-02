Пока вы спали: Путин о причине трагедии на Украине и закрытый мессенджер для военных

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© РИА Новости / Фотохост-агентство

Для российских военных создали закрытый мессенджер

В России разработан специальный мессенджер для военных целей. Он уже прошел испытания в зоне боевых действий, собрал положительные отзывы и успешно применяется на поле боя, сообщают «Известия» со ссылкой на создателей проекта команду «Локтар».

По информации издания, мессенджер полностью децентрализован: в нем нет ни серверов, ни единых баз данных. Система чатов позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

— В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием, — пояснил «Известиям» представитель проекта. — Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи, такие как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах. Это позволяет пользователям на разных каналах связи обмениваться данными в одном чате.

Банки КНР не принимают деньги из-за русских имен в платежках

Китайские банки стали отказываться от приема средств не только, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина. Эту информацию изданию также подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Отмечается, что такие случаи стали фиксироваться с середины июля. Русские имена (даже не попавшие под санкции) в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа.

Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине

Президент России Владимир Путин назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику коллективного Запада во главе с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства монгольской газете "Оноодор".

"Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США", - приводит агентство слова президента.

Ковальчук заявил об опытах Запада по созданию биооружия в психбольницах Украины

Запад в нарушение всех норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука.

"Мы должны понимать, что ядерный зонтик, который сегодня нас еще охраняет, ветшает. Сегодня глобальной угрозой становится биологическое оружие, и ковид это наглядно показал, - сказал Ковальчук. - И если ядерное оружие - это оружие не применения, а сдерживания и устрашения, то биологическое - это оружие применения, причем применения неявного".

Yonhap: в Южной Корее начали расследование в отношении Telegram

Полиция Южной Кореи начала уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что расследование связано с неким дип-фейк контентом, размещенным на платформе. Более подробной информации не приводится.