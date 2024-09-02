Польские истребители подняли в воздух из-за активности дальней авиации РФ

Польша ранним утром во вторник подняла в воздух истребители из-за, как утверждает Варшава, активности дальней авиации РФ. Об этом говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши, размещенном в Х (ранее Twitter).

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Как указано в заявлении, "приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства".

Польша подняла истребители из-за российской авиации

Командование предупредило, что в юго-восточной части Польши "возможно повышение уровня шума, связанное с действиями в воздушном пространстве [страны] польской и союзной военной авиации".

26 и 27 августа польское командование также поднимало в воздух истребители по причине, как заявлялось, повышенной активности дальней авиации РФ.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.