Абхазия планирует вступить в ООН

Абхазия собирается стать членом Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД республики Сергей Шамба, сообщает газета «Известия».

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По его словам, вступление в ООН является «конечной целью» Абхазии.

«Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны. Все это логически взаимосвязано между собой. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это очень сложный процесс», — сказал министр.

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Он отметил, что «никто не отменял» политику двойных стандартов, с которой сталкивается Абхазия.

Дипломат также выразил надежду, что в обозримом будущем число стран, которые признают республику в качестве суверенного и независимого государства, увеличится.

До этого заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что признание независимости республики со стороны России в августе 2008 года стало торжеством исторической справедливости.

По его словам, за 16 лет межгосударственные абхазо-российские отношения вышли на уровень союзничества.

Ранее Медведев рассказал о причинах признания РФ Абхазии и Южной Осетии.