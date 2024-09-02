В РФ заявили о необходимости создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС

Пока на Украине не будет создана санитарная зона, угроза атак украинских войск на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС) будет сохраняться. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

© Управление коммуникаций Курской АЭС

Он отметил, что, по всей видимости, угроза атак на АЭС будет сохраняться до тех пор, пока вглубь Украины не будет создана настоящая санитарная зона, которая сможет обеспечить безопасность всех приграничных регионов.

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

До этого сообщалось, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон находится в пределах нормы.

28 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Ранее Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.