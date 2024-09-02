Трамп предположил, что перестарался на дебатах с Байденом

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выразил предположение, что "справился слишком хорошо" на июньских дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом.

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"Я выиграл множество дебатов, иначе я бы не стал президентом, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - На последних с Джо Байденом я полагаю, что хорошо справился, возможно, даже слишком хорошо".

Трамп вновь вызвал Байдена на дебаты

По мнению Трампа, демократы надеялись, что он откажется от дебатов с Байденом с телеканалом CNN в качестве организатора.

"Я думаю, они собирались сказать, что я не соглашусь [на дебаты], и, таким образом, Байдену не надо участвовать в дебатах. Однако я согласился на все условия, на которые я обычно не согласился бы", - добавил Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все чаще звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост страны нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Она выбрала своим напарником по предвыборной гонке, кандидатом на пост вице-президента губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Дэвида Вэнса.