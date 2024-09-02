Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдерживать наступление Российской армии в Донецкой народной республике (ДНР) из-за того, что лучшие украинские части были отправлены в атаку на Курскую область. Об этом изданию Bild рассказал военный аналитик Нико Ланге.

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«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», — заявил эксперт.

Ланге отметил, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация населения из Покровска (Красноармейска) ставят под вопрос всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев сделал очень рискованную ставку, решив наступать на Курскую область.

На Западе сообщили о приближении российских войск к Красноармейску

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины.