Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) побеждает на выборах в Тюрингии, что показывает заинтересованность немцев в смене текущего политического курса. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как сказано в материале, партия победила в Тюрингии, что является первым случаем после Второй мировой войны, когда крайне правая партия победила на региональных выборах.

Это означает, что среди избирателей из Восточной Германии растёт разочарование в правительстве, которое многие обвиняют в высокой инфляции, экономическом застое, росте цен на энергоносители и постоянных внутренних конфликтах.

Кроме того, важную роль в выборе избирателей сыграло нарастающее негативное отношение к финансовой поддержке украинского конфликта, пишет газета.

В АдГ прокомментировали итоги выборов в Саксонии и Тюрингии

Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что считает большим успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.

Министр финансов Кристиан Линднер считает, что результаты земельных выборов в Тюрингии и Саксонии, где лидируют «Альтернатива для Германии» и ХДС, «причиняют боль» правительству Германии. Он пообещал, что продолжит бороться за «либеральные ценности».