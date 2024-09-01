ХАМАС пригрозило исчезновением остальных заложников после гибели шести из них

Палестинское движение ХАМАС пригрозило, что остающиеся в их распоряжении израильские заложники могут повторить судьбу летчика Рона Арада, пропавшего без вести 36 лет назад. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху способствует появлению десятков новых Ронов Арадов", - говорится в сообщении.

Упомянутый израильский пилот Рон Арад попал в плен к сторонникам ливанского шиитского движения "Амаль" в 1986 году, когда его самолет потерпел крушение при выполнении боевого задания недалеко от города Сайда. Израиль тогда сразу же начал переговоры об освобождении летчика, однако через два года консультации прекратились. В 1988 году пленный стал считаться пропавшим без вести, его местоположение и судьба до сих пор неизвестны.

Сторонники ХАМАС добавили, что шестеро заложников, чьи тела Армия обороны Израиля обнаружила в тоннелях под Рафахом (юг сектора Газа), "должны были быть освобождены в рамках первого этапа сделки об обмене заложников на [палестинских] заключенных", однако глава израильского кабмина, утверждают радикалы, "предпочел контроль над Филадельфийским коридором (участок на границе между Газой и Египтом - прим. ТАСС) освобождению своих пленных".

В субботу вечером израильские военные обнаружили тела шестерых погибших заложников в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. Боевики утверждают, что пленники якобы погибли в результате израильских бомбардировок, однако министерство здравоохранения еврейского государства обследовало тела и пришло к выводу, что погибшие заложники были застрелены сторонниками ХАМАС с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных предположительно наступила за 2-3 суток до осмотра тел, рано утром 29-30 августа.

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По информации офиса Нетаньяху, в настоящий момент в плену у ХАМАС находится 101 заложник, 39 из них уже нет в живых, радикалы удерживают их тела в палестинском анклаве.