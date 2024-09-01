В ФРГ заявили, что правящая коалиция потеряла легитимность

Зампред Бундестага (парламент ФРГ) Вольфганг Кубикки (СвДП) считает, что результаты выборов в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии демонстрируют, что правящая в ФРГ коалиция "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) потеряла легитимность.

"Результаты выборов показывают, что коалиция "Светофор" потеряла свою легитимность. Если значительная часть электората откажет ей в одобрении таким образом, это должно иметь последствия", - написал Кубикки в X (ранее Twitter). У людей, по его словам, создается впечатление, что эта коалиция наносит ущерб стране. "И это определенно наносит ущерб Свободной демократической партии", - констатировал он.

В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) заявил, что "результаты выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют боль".

"Однако никто не должен сомневаться в том, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится. Другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать", - отметил министр в Х.

По данным экзитпола, обнародованным телеканалом ARD после закрытия избирательных участков, правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на выборах в ландтаг в Тюрингии, набирая 30,5% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов. Третью строку занимает партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) с 16%. В ландтаге Тюрингии выступающие против поставок оружия Киеву АдГ и BSW занимают больше мест (45), чем Левая партия, ХДС и СДПГ (43). На земельных выборах в Саксонии АдГ (30%) занимает второе место после ХДС (31,5%), партия Вагенкнехт - на третьем месте (12%).