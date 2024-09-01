Дуда ответил на заявления о его договоренностях с Зеленским по терактам на СП

Президент Польши Анджей Дуда в эфире канала Republika отверг заявления о его договорённостях с Владимиром Зеленским по терактам на «Северных потоках».

«Я воспринял эти заявления, в первую очередь — бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической», — сказал Дуда.

С другой стороны, «в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведётся вместе с россиянами», уверен польский президент.

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«Ибо только так на это можно смотреть, если звучат такие обвинения в отношении страны-союзника. А я обращаю внимание, что Польша является страной — союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное», — цитирует Дуду РИА Новости.

Как ранее сообщило немецкое издание Spiegel, человек, которого разыскивают немецкие правоохранители по подозрению в подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересёк границу на автомобиле посольства Украины в Варшаве.