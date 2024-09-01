В Киеве ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила украинская энергетическая компания "ДТЭК" в своем Telegram-канале.

Экстренные отключения электричества также введены в подконтрольных Киеву районах ДНР, отмечает компания.

По данным "ДТЭК", экстренные отключения ввела национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в связи со "сложной ситуацией в энергосистеме".

В период экстренных отключений ранее введенные графики подачи электричества не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы вернуть свет в дома, отмечает "ДТЭК".

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