Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт, которая выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, заявила о намерении участвовать в возможном формировании правительства в Тюрингии, однако отметила, что не хочет занимать министерскую должность.

"Лично я не стремлюсь к министерскому посту, потому что мое место - в Бундестаге", - сказала Вагенкнехт в эфире телеканала Welt. Своей задачей она видит возглавлять BSW с сильной фракцией в Бундестаге. В то же время Вагенкнехт заявила о своих планах относительно участия в региональном правительстве в Тюрингии.

"Конечно, мы хотим сформировать правительство, но Христианско-демократический союз (ХДС) должен пойти нам навстречу, чтобы то, что мы обещали избирателям, могло быть выполнено", - констатировала политик.

Лидер BSW стремится к созданию коалиции с ХДС и, возможно, также с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в Тюрингии.

"Мы очень надеемся, что вместе с ХДС мы в конечном итоге сможем сформировать хорошее правительство - возможно, также и с СДПГ", - сказала Вагенкнехт телеканалу ARD.

Ранее Вагенкнехт неоднократно заявляла, что ее партия пойдет на участие в региональном правительстве только в случае отказа потенциальных партнеров от поставок оружия Украине и размещения в ФРГ американских дальнобойных ракет. Согласно текущим прогнозам, ХДС как потенциальный победитель выборов в Саксонии, может составить большинство в ландтаге вместе с СДПГ и BSW. Если левые получат два прямых мандата и таким образом войдут в земельный парламент, то, возможно, этого будет достаточно и для коалиции ХДС, СДПГ и "зеленых".

По последним данным экзитпола, обнародованным телеканалом ARD, АдГ лидирует на выборах в ландтаг в Тюрингии, набирая 32,9% голосов. На втором месте ХДС с 23,7% голосов. Третью строку занимает партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" с 15,6%. В ландтаге Тюрингии выступающие против поставок оружия Киеву АдГ и BSW занимают больше мест (47), чем Левая партия, ХДС и СДПГ (41). На земельных выборах в Саксонии АдГ (30,8%) с небольшим отставанием занимает второе место после ХДС (31,8%), партия Вагенкнехт - на третьем месте (11,9%). И в Саксонии, и в Тюрингии явка составила 73,5%.