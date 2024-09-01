Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору

Армянская сторона передала Азербайджану 10-й пакет предложений по мирному договору, следует из сообщения пресс-службы армянского МИД. Ереван, по данным ведомства, подтвердил свою готовность к установлению мира в регионе. В материале отмечается, что замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян принял участие в конференции «Армения и ЕС», которая прошла в рамках конференции GLOBSEC.

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Ваан Костанян отметил, что Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Заместитель министра подтвердил готовность Еревана установить мир на Южном Кавказе и в регионе, — сказано в публикации.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку подписали Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Документ был принят 30 августа 2024 года. Республики приступили к проведению внутригосударственных процедур.

До этого президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку мирного соглашения между Баку и Ереваном, делимитацию границы и разблокирование транспортных коммуникаций. Глава РФ также подтвердил, что Москва готова оказывать всяческое содействие по разрешению конфликта между государствами.