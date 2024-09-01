Новый учебник истории с разделом о протестах 2020 года появился в Белоруссии

В Белоруссии в наступающем учебном году протестируют новый учебник по истории, в котором отражены происходившие после президентских выборов 2020 года в стране события. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил министр образования республики Андрей Иванец.

Чиновник отметил, что новый учебный материал уже проверили в 21 школе. В учебнике исторический этап изображен со всеми необходимыми оценками, в том числе дается объяснения мотивам и поступкам тех или иных людей и публичных спикеров.

— С 1 сентября этого учебного года все десятиклассники начнут изучать новый предмет. Это будет история Беларуси в контексте всемирной истории, — передает слова Иванца телеканал ОНТ.

В середине августа стало известно, что авторы армянского учебника по истории для восьмого класса внесут изменения во фрагменте, где написано о якобы «аннексии» Российской империей Восточной Армении в 1828 году. В ответ на это Министерство иностранных дел России указало на искажение роли РФ в новых учебных материалах для школьников в Армении.