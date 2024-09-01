Во Франции опубликовали первые фото Дурова с Вавиловой после освобождения

Издание Paris Match опубликовало первые фото основателя Telegram Павла Дурова после освобождения. На снимках он гуляет по городу со спутницей — 24-летней Юлией Вавиловой и, как считают журналисты, не выглядит озабоченным проблемами с французскими правоохранителями.

«Патрон Telegram Павел Дуров наслаждается парижской жизнью со своей подругой Юлией Вавиловой, которая на пятнадцать лет младше его», — пишет издание и публикует снимки пары.

Журналисты делают вывод, что Дуров, «кажется, не слишком обременен проблемами с законом», хотя ему предъявлено обвинение по двенадцати пунктам обвинения. Среди них отказ от предоставления информации, соучастие в распространении изображений детской порнографии, соучастие в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Paris Match отмечает, что Дуров – «русский по происхождению, родившийся в Ленинграде при Брежневе». Он имеет три паспорта: Сент-Китса и Невиса, Французской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов.

Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне

Отмечается, что сейчас Дуров «активно ищет временное жилье» в столице Франции.

Юлию Вавилову в СМИ называют криптокоучем и «агентом Моссада».