Шольц выcтупил c заявлением на фоне сообщений о гибели заложников в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне сообщений о гибели шести израильских заложников в секторе Газа заявил, что главным приоритетом должно стать установление режима прекращения огня, который открывает путь для освобождения всех заложников, находящихся в руках радикального палестинского движения ХАМАС.

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"Новость о шести заложниках, найденных мертвыми в секторе Газа, наполняет нас печалью и гневом. Террористы ХАМАС несут ответственность за смерть этих женщин и мужчин, один из которых имеет связь с Германией", - написал Шольц на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"В то же время, снова становится ясно, что прекращение огня, которое прокладывает путь к освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, теперь должно быть главным приоритетом", - подчеркнул канцлер, добавив, что другие соображения должны отойти на второй план.

Россиянин оказался среди погибших заложников ХАМАС

31 августа военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили тела шестерых израильских заложников в подземном туннеле в районе города Рафах на юге сектора Газа. Среди них был Александр Лобанов, имевший и российское гражданство. Как сообщил 1 сентября официальный представитель армии Даниэль Хагари, заложники были убиты незадолго до прихода в район подразделений израильских войск.