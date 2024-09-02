Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана

Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получит большинство мест в азербайджанском парламенте (Милли Меджлисе). Об этом со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны по итогам обработки 91 процента голосов сообщает РИА Новости.

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Утверждается, что правящая партия получит большинство мест в парламенте — 68 из 125. Явка на выборы составила чуть более 37 процентов.

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По предварительным результатам, в парламент Азербайджана войдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». Депутатские мандаты также получат 46 независимых кандидатов.

Ранее Ильхам Алиев назначил дату внеочередных парламентских выборов на 1 сентября. По словам председателя высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было вызвано необходимостью сформировать парламент в новом составе после восстановления территориальной целостности страны.