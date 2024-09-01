Задержка авиарейса Анталья - Москва была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах в воскресенье утром, 1 сентября, рассказал представитель компании Turkish Airlines. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что свыше 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи в связи с тем, что рейс TK3994 был перенесен с 07.50 на 22.00 (по мск).

В Анталье застряли свыше 150 российских туристов

«Задержка рейса была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах утром в воскресенье. В течение этого периода, пока самолеты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени», — отметили в компании.

Представитель авиаперевозчика констатировал, что ситуация скоро вернется в нормальный режим, пассажирам будет своевременно объявлено об этом.