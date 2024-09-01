В Греции зафиксированы «беспрецедентные случаи поджога». В Триполи (город в центральной части Пелопоннеса) местная жительница два раза поджигала лесные угодья, потому что «ей нравилось наблюдать за пожарными и флиртовать с ними». Об этом сообщает издание Greek reporter.

Женщине 44 года, она является гражданкой Греции. Журналисты выяснили, что поджигательнице нравилось заигрывать с пожарными, которые тушат огонь. Она хотела «встречаться с мужчиной в униформе».

Ее арестовали в конце августа. Следователи пришли к выводу, что женщина умышленно вызвала два пожара (24 и 25 августа) «на сельскохозяйственных угодьях в районе Керасица, в муниципалитете Триполи».

Тот факт, что дама присутствовала на двух последних пожарах в Триполи, вызвал подозрения у огнеборцев, и они обратились в полицию. Указанные пожары затронули лишь небольшие участки земли, поскольку спасатели отреагировали оперативно.

В итоге поджигательницу приговорили к 3 годам тюремного заключения условно и штрафу в 1000 евро.