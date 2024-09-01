Стубб ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии

Силы сдерживания НАТО основаны в том числе на ядерном оружии, рассказал президент Финляндии Александер Стубб в эфире Radio Suomi. Вместе с тем, добавил он, республика не планирует размещать ЯО на своей территории.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Слушатели передачи «Час с президентом» попросили главу государства прокомментировать ситуацию с возможным размещением вооружений, в том числе ядерных, на территории страны.

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«Нет [ЯО не будет размещено]. [Власти республики] его не хотят и не просят», — подчеркнул Стубб.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что Хельсинки ведут переговоры с рядом стран НАТО по поводу размещения войск на своей территории.