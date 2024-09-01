Президент Польши потребовал репараций от Германии

Президент Польши Анджей Дуда потребовал от Германии репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает польское издание Bankier.

Дуда выступил на мероприятии, приуроченном к годовщине начала Второй мировой войны. Он отметил, что поляки простили немцев, хотя помнят о произошедшем и испытывают боль. Еще живы десятки тысяч польских граждан, лично пострадавших от нацистского режима.

«Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое», — сказал Дуда.

По его словам, вопрос компенсации не решен спустя десятки лет после войны. Если «кто-то кому-то причинил вред», то должны наступить очевидные последствия в виде компенсации пострадавшим.

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В начале августа руководитель канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявила, что у Берлина остается все меньше времени для выплаты репараций.

В 2022 году глава партии «Право и Справедливость» Качиньский заявил, что Берлин должен выплатить полякам 1.3 триллиона долларов.